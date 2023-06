Premier dimanche de mai, musées

Partager Facebook

Ce dimanche 4 mai, les musées sont en accès gratuits à Toulouse !

Toulouse regorge de musées présentant des collections et des oeuvres dignes d’intérêt. Profitez ainsi de ce dimanche pour visiter ces musées toulousains gratuitement. Les musées participant à l’opération d’accès gratuit sont les suivants : le Quai des Savoirs, la Galerie du Chateau d’Eau,le musée Georges Labit, le Muséum d’histoire naturelle, le musée Saint-Raymond, l’espace d’art moderne et contemporain Les Abattoirs et l’ensemble conventuel des Jacobins. Notez toutefois que les expositions temporaires sont payantes.

Le Musée des Augustins – Musée d’Arts de Toulouse, le musée Georges Labit et le Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy sont fermés pour travaux.