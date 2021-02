Concert. Le Bikini donne de ses novelles sur les réseaux sociaux

Partager Facebook

Dans une lettre diffusée sur ses réseaux sociaux, la salle de Ramonville, près de Toulouse, prend de vos nouvelles et donne des siennes.

Voilà presque qu’un an que le Bikini n’aura pas reçu du public dans son antre. 1 an, c’est long, et ça semble ne pas être terminé ! Sur ses réseaux sociaux, la salle a offert une nouvelle lettre à ses abonnés pour prendre des nouvelles et en donner des siennes..mais aussi marquer sa frustration (Coucou Roseline ).

