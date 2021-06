Ce week-end, deux nouvelles Flaneries dans les rues de Toulouse

Partager Facebook

Pour ces nouvelles Flâneries, excursions musicales made in Toulouse, le public pourra découvrir The Doug ou Igit.

Les jolies excursions musicales proposées par Bleu Citron et l’Office de Tourisme de Toulouse Métropole sont de retour les 26 et 27 juin avec deux artistes de renommée nationale: The Doug et Igit.

Pour panser ses écorchures, soigner ses maux et dessiner les grands rêves d’une génération, The Doug a choisi une guitare toute nue pour écrire un rap virevoltant autour de la chanson française, où l’on décèle ici et là un jeune Bashung, les premières heures d’un Lomepal ou d’un Feu! Chatterton.

IGIT, c’est une voix, un timbre rauque qui a lui seul raconte une histoire. Ses affinités avec le Blues et la Folk aident à comprendre les couleurs qui se mélangent dans ses chansons.

Bref deux jolis artistes incroyables le temps d’un weekend à Toulouse !

PROGRAMME

Samedi 26 juin 2021 – 10h30

Circuit : Toulouse Rive Gauche

Artiste : The Doug

Lieu de départ : Château d’Eau – St Cyprien

Samedi 26 juin 2021 – 15h

Circuit : Toulouse Insolite

Artiste : The Doug

Lieu de départ : Donjon du capitole

Dimanche 27 juin 2021 – 11h

Circuit : Toulouse Rive Gauche

Artiste : Igit

Lieu de départ : Château d’Eau – St Cyprien

Dimanche 27 juin 2021 – 15h

Circuit : Toulouse Insolite

Artiste : Igit

Lieu de départ : Donjon du capitole

Les réservations : spectacles.bleucitron.net